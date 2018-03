Edis: EZB schiebt offenbar Einlagensicherung für Sparer an

In der Bundesregierung und bei deutschen Banken stößt Edis bislang auf Skepsis. Es wird befürchtet, dass heimische Geldhäuser in Haftung genommen werden, wenn Institute in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten. An der deutschen Haltung habe sich nichts geändert, sagte Bundesfinanzminister Peter Altmaier vor dem Treffen. Man könne bei dem Thema nur vorankommen, wenn die Mitgliedsstaaten mit vielen faulen Bank-Krediten die Risiken ausreichend reduzierten, um eine neuen Finanzkrise zu vermeiden.