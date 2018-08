Ehemalige Eon-Tochter: Uniper und Fortum bemühen sich nach Übernahme um Schulterschluss

CO2-Zertifikate markierten am Montag mit 21,79 Euro je Tonne ausgestoßenes CO2 ein Zehn-Jahreshoch. Die für 2019 von der EU geplante Verknappung der ausgegebenen Verschmutzungsrechte sorgt derzeit für Panikkäufe. Die EU will mit der Verknappung das aktuelle Überangebot an diesen Papieren, mit denen die Unternehmen das Recht erwerben, Treibhausgase auszustoßen, reduzieren.