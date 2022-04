Ehemalige HSH Nordbank: Hamburger HCOB bestätigt trotz Krieg Prognose für 2022

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ist positiv ins Jahr gestartet und hält trotz Ukrainekrieg an ihrer Prognose fest. Für das Gesamtjahr rechne man weiter mit mehr als 250 Millionen Euro Gewinn nach Steuern, teilte die ehemalige HSH Nordbank am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Geschäfte seien in den ersten drei Monaten planmäßig und unauffällig verlaufen – „trotz der aktuellen geopolitischen Entwicklungen, konjunkturellen Einflüsse und einer hohen Volatilität an den Märkten“.