Eigenkapitalrendite: Deutsche Bank bestätigt Renditeziel für 2019

Frankfurt/LondonDie Deutsche Bank will sich mit der 2019 angepeilten Eigenkapitalrendite von vier Prozent mittelfristig nicht zufrieden geben. Finanzchef James von Moltke sagte am Mittwoch in London, die Marke von vier Prozent sei lediglich ein „Zwischenziel“ auf dem Weg zu einer Rendite (ROTE) von zehn Prozent. „Wir wissen, dass Investoren und Analysten Probleme damit haben dies in unserem Geschäftsmodell zu sehen. Wir werden ihnen das mit der Zeit beweisen müssen.“