Einkaufen: US-Online Geschäft am Black Friday erstmals gesunken

Die Kundenbesuche in den Geschäften stiegen im Vergleich zu 2020 um 47,5 Prozent. Ein Vergleich mit 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie zeigt jedoch einen Rückgang um 28,3 Prozent, so die Daten von Sensormatic Solutions. Black Friday ist traditionell einer der größten Einkaufstage des Jahres in den USA.