Einkaufsmanager-Index: Dienstleister schieben die deutsche Wirtschaft an

Verantwortlich für den leichten Aufwärtstrend sind allein die Dienstleister. Während die Industrie wegen Handelskonflikten und schwächerer Weltkonjunktur erstmals seit fünfeinhalb Jahren Geschäftseinbußen verzeichnete, gewann der Service-Sektor deutlich an Schwung. „Der branchenweite Abwärtstrend in der Industrie stand im direkten Kontrast zur Aufwärtsentwicklung im Dienstleistungssektor“, sagte Markit-Ökonom Phil Smith. „Sogar der Optimismus der deutschen Serviceanbieter erwachte aus seinem Winterblues und signalisierte so positive Zukunftserwartungen wie zuletzt im vergangenen April.“