Einkaufsmanagerindex: Umfrage: Europas Wirtschaft bleibt nach Kriegsbeginn auf Wachstumskurs

Keine Entwarnung gibt es hingegen bei der Inflation, sagte S&P-Global-Experte Chris Williamson. „In der Zwischenzeit hat der Krieg den bestehenden pandemiebedingten Preisdruck und die Lieferengpässe verschärft, was einen Rekordanstieg der Kosten und Verkaufspreise nach sich zog.“ Dies werde sich in den kommenden Monaten unweigerlich in höheren Verbraucherpreisen niederschlagen.