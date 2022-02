Einkaufsmanagerindex: Wirtschaft im Euro-Raum zieht an – und die Preise steigen

Lockerungen von Corona-Einschränkungen schieben die Wirtschaft in der Euro-Zone an. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – kletterte im Februar um 3,5 Zähler auf 55,8 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 52,7 Zähler gerechnet. Der Indikator bleibt damit klar über der Wachstumsmarke von 50 Zählern.