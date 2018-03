Einlagensicherung: EU-Kommissar versucht besorgte Sparkassenkunden zu beruhigen

In ihrer Regierungserklärung betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jüngst, dass bei der Reform der Euro-Zone auch künftig Haftung und Kontrolle in einer Hand bleiben müssten. „Die Risikoreduzierung ist von besonderer Bedeutung, bevor wir anfangen, politisch über die Vollendung der Bankenunion zu reden“, sagte der amtierende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) mit Blick auf die teilweise extrem hohen Anteile von faulen Krediten in Bankbilanzen.