Einlagensicherung: Volks- und Raiffeisenbanken stellen sich gegen Regierungspläne

Kolak steht seit Anfang des Jahres an der Spitze des BVR. Sie folgte Uwe Fröhlich nach, der zur DZ Bank wechselte. Noch bevor die neue Verbandschefin auf die Jahreszahlen der Volksbanken und Raiffeisenbanken einging, machte sie ihre Forderungen an die Politik klar. „Europa darf sich nicht weiter in eine Transferunion verwandeln.“ Gelder ohne Bedingungen an die EU zu geben, wie der Koalitionsvertrag dies ankündige, sei der falsche Weg, so Kolak.