Einlagensicherung: Warum Ökonomen für einen anderen Umgang mit Staatsanleihen plädieren

Diese konzentrieren sich vor allem darauf: Für eine einheitliche europäische Einlagensicherung sei es zu früh, solange die Banken in der EU viele faule Kredite im System haben und massenhaft heimische Staatsanleihen halten – so die Kritiker des Projekts. Denn damit können Staaten sich bei ihren Finanzhäusern verschulden und dann die Anleihen ausfallen lassen. Die Verluste würden auf die gemeinsame Einlagensicherung abgewälzt. Das wäre eine Vergemeinschaftung von Bankenrisiken und von Staatsschulden. Es sind in Deutschland vor allem die Volksbanken und Sparkassen, die daher gegen eine Einlagensicherung Front machen.