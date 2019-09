Einschätzung der Regierung: Netzbetreiber Tennet braucht bis 2028 bis zu 4,75 Milliarden Euro

Der auch in Deutschland aktive niederländische staatliche Stromnetzbetreiber Tennet benötigt nach Einschätzung der Regierung in Den Haag bis einschließlich 2028 zusätzliches Geld von bis zu 4,75 Milliarden Euro für weitere Investitionen. In den kommenden Monaten würden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten geprüft – darunter eine Kapitalspritze vom niederländischen Staat, ein teilweiser oder vollständiger Verkauf des Staatsunternehmens oder „eine Form der Zusammenarbeit mit dem deutschen Staat“, wie die niederländische Regierung am Freitag in Den Haag weiter mitteilte.