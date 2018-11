Einsparungen: Sparkassen in Provinz zeigen Landesbanken Weg für Fusionen

„Es hat bereits erhebliche Konsolidierungen bei den Sparkassen innerhalb der Gruppe gegeben“, erklärte Sam Theodore, Chef für Financial Institutions Ratings bei der Scope Ratings GmbH in Berlin. Das sei jedoch noch nicht genug. Er plädierte für weitere Fusionen bei den Sparkassen und in anderen Teilen der Gruppe, zu der unter anderem auch Versicherer, Bausparkassen und der Asset-Manager DekaBank gehören.