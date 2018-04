Einstieg bei Franka Emika: Voith startet den zweiten Versuch in der Robotik

Inzwischen hat sich der der traditionsreiche Familienkonzern erholt und die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. So bietet jetzt eine eigene Industrie 4.0-Plattform an, hat einen Venture-Capital-Fonds und die Mehrheit der Digitalagentur Ray Sono übernommen. Ganz unbeteiligt ist der neue Voith-Chef nicht an den bisherigen Weichenstellungen. Vor seiner Berufung war er schon als Mitglied des Gesellschafterausschusses tief involviert.