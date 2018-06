EIOPA: EU-Versicherungsaufsicht blickt mit Sorge nach Italien

FrankfurtDie neue populistische Regierung in Italien löst Bedenken in der EU-Versicherungsaufsicht EIOPA aus. „Natürlich sind wir besorgt“, sagte Behördenchef Gabriel Bernardino, am Dienstag im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Jede politische Entwicklung, die zu Instabilitäten an den Finanzmärkten führen könnte, habe große Auswirkungen auf die Branche.