EIOPA: EU-Versicherungsaufsicht schlägt Änderungen an Kapitalregeln vor

Die in Frankfurt angesiedelte EIOPA sprach von „Evolution, nicht Revolution“. Insgesamt habe sich das Regelwerk bewährt, grundsätzliche Änderungen seien nicht nötig. Die Behörde passe aber „die Regeln an die neue Realität an den Zinsmärkten an und schaffe die Voraussetzung für mehr langfristige Investitionen“, sagte Behördenchef Gabriel Bernardino.