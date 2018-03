Elektromobilität : Akku-Hersteller Sonnen „verschenkt“ E-Auto-Ladestationen

„Wir lösen dieses Problem im Niederspannungsnetz“, verspricht Schröder jetzt. Konkret hat er mit Sonnen eine neue Ladestation für Elektroautos entwickelt, über die sich via App optimal steuern lässt, wann die Akkus des Fahrzeugs Strom ziehen. So will er Lastspitzen ausgleichen, die Netze stabilisieren und Tausende Neukunden gewinnen. Sein Angebot an Elektroautofahrer lautet: Wer seinen Stromtarif kündigt und zu Sonnen wechselt, spart Stromkosten und bekommt eine E-Ladestation („Sonnen-Charger“) im Wert von 1.399 Euro „geschenkt“.