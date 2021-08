Elektromobilität: Batteriehersteller CATL will angeblich bei Kobalt-Produzent einsteigen

Mit dem Vormarsch der Elektromobilität verschärft sich der Wettbewerb um knappe Rohstoffe. CATL hat bereits in mehrere Rohstoffproduzenten investiert, so in die Lithium-Förderer Pilbara Minerals und die Neo Lithium Corp, das in Grönland aktive Unternehmen North American Nickel und in die Kupfer-Kobaltmine Kisanfu im Kongo.