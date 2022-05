Elektromobilität: Deutschland fördert Northvolt-Batteriefabrik mit 155 Millionen Euro

Habeck zufolge bekommt Northvolt die maximal mögliche Förderung, die nach EU-Regeln zulässig sei. Die Bundesregierung stelle für zwei IPCEI-Batterieprojekte 1,5 Milliarden Euro bereit, 155 Millionen davon gingen jetzt an die Schweden. Sie würden in Deutschland knapp zwei Milliarden Euro investieren, so Habeck. Das Besondere dabei sei, dass es sich um komplett grüne Batterien handele, weil Heide gut an die Windparks in Schleswig-Holstein angeschlossen sei.