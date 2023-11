Elektromobilität Jetzt kommen endlich die lange erwarteten günstigen E-Autos

Mit seiner Kritik am relativ hohen Kaufpreis der Stromer ist König nicht allein. „Sehr viele Verbraucher werden von den Kaufpreisen noch abgeschreckt“, sagt Stefan Bratzel, Professor an der Hochschule Bergisch Gladbach, der seit vielen Jahren den Automarkt analysiert. Doch vermutlich ändert sich das nun schneller, als etwa Ingenieur König noch denken mag. Renault hat jüngst – sehr zur Überraschung der gesamten Branche – ein E-Auto für weniger als 20.000 Euro angekündigt . Eine „Kampfansage“, sei das, „vor allem an die eher hochpreisigen Modelle der deutschen Autohersteller“, findet Bratzel.