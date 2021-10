Elektromobilität Studie zeigt hohe Preisaufschläge für Strom an E-Ladesäulen

An Schnellladepunkten betrage der Aufschlag bis zu 140 Prozent. Demnach koste die Ladung eines VW ID.3 für 100 Kilometer mit einem durchschnittlichen Haushaltsstromtarif etwa 4,48 Euro. An einer Ladesäule seien hierfür bis zu 6,68 Euro fällig, an einer Schnellladesäule in der Spitze bis zu 10,77 Euro. Das Bundeskartellamt habe den Markt unter die Lupe genommen und wolle in der kommenden Wochen erste Zwischenergebnisse einer Sektoruntersuchung vorlegen.