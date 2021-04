Elektronikhersteller: Samsung rechnet nach Gewinnsprung mit boomenden Chipgeschäft

Samsung Electronics, das den größten Teil seiner Einnahmen mit dem Verkauf von Halbleitern bestreitet, kündigte an, selbst mehr gegen die Chipengpässe tun zu wollen. Ziel sei es, die Effizienz zu verbessern und teilweise auch die Produktion auszubauen, kündigte ein Firmensprecher an. Analysten zufolge dürfte dies vor allem Qualcomm, Nvidia und Samsung selbst zu Gute kommen. Trotzdem rechnet Samsung Electronics damit, dass die Knappheit an Halbleitern auch in der zweiten Jahreshälfte andauert.