Elektronikkonzern: Nokia steigert den Umsatz stärker als erwartet – Aktie profitiert

Bei Nokia zahlt sich die Neuausrichtung aus. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um drei Prozent auf 5,08 Milliarden Euro, wie der finnische Netzwerkausrüster am Donnerstag mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. An der Börse in Helsinki schoss die Nokia-Aktie um 14 Prozent nach oben.