Elektronikkonzern: Sony erzielt Rekordgewinn – neue Playstation sorgt für Zuversicht

Am Vortag hatte Sony etwa drei Wochen vor der Markteinführung seiner neuen Konsole eine „sehr, sehr umfangreiche Nachfrage“ gemeldet. Allein in den USA seien innerhalb von zwölf Stunden mehr Vorbestellungen eingegangen als beim Vorgängermodell PS4 in den ersten zwölf Wochen, hatte der Chef von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.