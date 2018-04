Elke König: Oberste Bankenabwicklerin befürwortet EZB-Idee zur Bankenrettung

FrankfurtDie oberste Bankenabwicklerin der Europäischen Union (EU), Elke König, kann Überlegungen der Europäischen Zentralbank (EZB) für neue Finanzierungsmöglichkeiten für Banken in Abwicklung einiges abgewinnen. Es könne eine Weile dauern, bis der Markt wieder Vertrauen gewinne und einer Bank während oder kurz nach der Abwicklung Mittel zur Verfügung stelle, sagte König am Montag in einer per Video übertragenen Rede bei einer Veranstaltung in Frankfurt.