Elon Musk: Der Tech-Messias

Hunderttausende verfolgten gebannt online, wie Musk mit seiner Riesenrakete Falcon Heavy einen Tesla-Roadster in die Erdumlaufbahn schoss. Als „Testlast“, wie es im Jargon der Raumfahrtbehörde Nasa heißt. Eine Kamera übertrug Bilder vom schwebenden Elektroauto vor dem blauen Erdball. Als er die Bühne des Technologiefestivals South by Southwest in Austin betrat, ganz cool in brauner Fliegerjacke und schwarzer Jeans, riss es knapp 3.000 Gäste von den Stühlen. Von überall her reckten sich Smartphones in die Luft. “Musk for President” lautete der Name für ein WLAN-Netzwerk im Raum.