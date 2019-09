EMPSA: Europäische Zahlungsanbieter wollen Apple Pay Konkurrenz machen

Eine Allianz aus europäischen Zahlungsanbietern will einen neuen Standard für mobiles Bezahlen entwerfen. Damit soll eine Alternative geschaffen werden zu den bisher von Tech-Firmen wie Apple und Google angeboten Bezahlmethoden. Zahlungsanbieter aus neun Ländern Europas schlossen sich zu der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) mit Sitz in Zürich zusammen, wie die beteiligten Firmen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben.