Encavis Hamburger Firma versorgt Amazon-Cloud mit Ökostrom

Der Internetgigant Amazon will seine oft kritisierte Umweltbilanz mit einem Ökostromprojekt in Europa verbessern. Für die Versorgung eines energieintensiven Rechenzentrums in Spanien habe sich der Hamburger Ökostromproduzent Encavis einen Großauftrag von Amazon gesichert, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe.