Ende des Home-Office: Wann die Banken ihre Mitarbeiter wieder ins Büro holen wollen

Die Landesbank befindet sich „in vorbereitender Planung, wie wir in den kommenden Wochen den schrittweisen Übergang vom Remote-Betrieb zur Arbeit in der Bank gestalten“, sagte eine Sprecherin. Die Planungen würden zum aktuellen Zeitpunkt in Richtung eines „Rotationsmodells gesplitteter Teams“ gehen. Mitarbeiter von Abteilungen werden dabei aufgeteilt und abwechselnd in der Bank beziehungsweise im Home-Office eingesetzt.