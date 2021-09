Enegeriekonzern: Uniper-Mutter Fortum treibt Ökokurs voran

Der finnische Energiekonzern Fortum will sein Geschäft noch stärker auf den Klimaschutz ausrichten und hat dabei auch die russischen Kohlekraftwerke der Düsseldorfer Tochter Uniper im Blick. Es sei klar, dass Fortum mit der Zeit die Aktivitäten auch in Russland in diese Richtung ausbaue und die konventionelle Stromerzeugung zurückgehe, sagte Fortum-Chef Markus Rauramo in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die konventionellen Kraftwerke von Fortum und Uniper in Russland seien sehr effizient und ihr CO2-Ausstoß niedrig. Natürlich seien sie für den Markt attraktiv. Es gebe auch Interesse. Eine neue strategische Entscheidung zu den Anlagen gebe es aber nicht.