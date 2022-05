Energie: Energiekonzern Eon verdient weniger – Operatives Ergebnis sinkt um 15 Prozent

Für 2022 bestätigte Eon Investitionen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Spieker bekräftigte die Wachstumspläne des Konzerns. „Die Abkehr von der Abhängigkeit Europas von Energieimporten aus Russland wird eine gewaltige Beschleunigung der Energiewende erfordern.“ Dazu leiste Eon mit seinem Investitionsprogramm einen entscheidenden Beitrag. Eon investiere massiv in den Ausbau und die Digitalisierung der Verteilnetze und in nachhaltige Kundenlösungen.