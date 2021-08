Energie, Holz und Stahl massiv verteuert: Inflationsvorbote: Erzeugerpreise in der Euro-Zone steigen in Rekordtempo

Die Erzeugerpreise in der Industrie stiegen in allen Mitgliedstaaten. In Irland fiel das Plus mit 42,5 Prozent besonders hoch aus, gefolgt von Belgien mit 20,7 Prozent und Dänemark mit 19,1 Prozent. In Deutschland legten die Erzeugerpreise um 7,6 Prozent zu.