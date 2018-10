Energie-Kooperation: Novatek und Fluxys bauen Flüssigerdgas-Terminal in Rostock

Rostock, MoskauDer russische Energiekonzern Novatek und der belgische Netzbetreiber Fluxys wollen im Rostocker Hafen ein Terminal zur Anlandung von Flüssigerdgas LNG bauen. Der Pachtvertrag für das Gelände wurde am Mittwoch mit der Stadt Rostock am Rande des Russland-Tages von Mecklenburg-Vorpommern unterzeichnet. In dem Terminal sollen künftig 300.000 Tonnen Flüssigerdgas (Liquid Natural Gas) jährlich umgeschlagen werden, wie Novatek in Russland mitteilte.