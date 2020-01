Energie Norwegen schreibt zahlreiche neue Öl-Lizenzen aus

Die norwegische Regierung will 69 neue Lizenzen für die Suche nach Öl vergeben. Die Gebiete liegen in der Nordsee, der Norwegischen See und der Barentssee. „Wir hoffen, die Erkundungen werden zu neuen Funden führen“, sagte Öl- und Energieministerin Sylvi Listhaug am Dienstag.