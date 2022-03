Energie Ölkonzern Saudi Aramco verdoppelt Gewinn

In diesem Marktumfeld will Saudi Aramco nun mehr Geld in die Produktion stecken. Insgesamt kalkuliert das Management für 2022 mit Kapitalausgaben in Höhe von rund 40 bis 50 Milliarden Dollar, nachdem diese schon 2021 um rund ein Fünftel auf knapp 32 Milliarden Dollar gestiegen waren. Bis Mitte des Jahrzehnts sollen die Ausgaben weiter steigen. Bis 2027 soll auch die Produktionskapazität für Rohöl von 12 auf 13 Millionen Barrel pro Tag (159 Liter) steigen.