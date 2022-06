Energie: RWE kauft niederländisches Gaskraftwerk von Vattenfall

Der Energiekonzern RWE will ein Gaskraftwerk von Vattenfall in den Niederlanden übernehmen und damit sein Wasserstoffgeschäft ausbauen. RWE teilte am Donnerstag mit, das Gaskraftwerk „Magnum“ im niederländischen Eemshaven zu einem Preis entsprechend dem Unternehmenswert von 500 Millionen Euro zu erwerben.