Energie: Siemens liefert Teile für Untersee-Stromkabel „Viking Link“

MünchenSiemens baut mit am längsten Untersee-Stromkabel der Welt, das Großbritannien und Dänemark verbinden soll. Der britische Stromversorger National Grid und die dänische Energinet vergaben Aufträge über 1,1 Milliarden Euro für die Stromtrasse „Viking Link“, die Großbritannien von 2023 Zugang zu den Stromreserven in der Nordsee geben soll, wie National Grid am Dienstag mitteilte.