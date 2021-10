Energie US-Ölriesen Exxon und Chevron schreiben wieder Milliardengewinne

Nach heftigen Verlusten in der Coronakrise haben die größten US-Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron im dritten Quartal so gut verdient wie seit Jahren nicht mehr. Während Marktführer Exxon in der Pandemie noch mit hohen Krediten die Kapitaldecke stützen musste, kündigte er jetzt an, in den kommenden Jahren Milliarden in den Rückkauf eigener Aktien zu stecken.