Energiebranch: „Man kann nichts schönreden“ – OMV-Vorstand und Aufsichtsrat gegen Entlastung von Ex-Chef Seele

Der Wiener Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV sieht seine Investitionen in Russland inzwischen als Fehler und lässt die Entscheidungen von Ex-Chef Rainer Seele unter die Lupe nehmen. „Rückblickend müssen wir feststellen, dass die getätigten Investitionen in Russland nach 2015 auf zu großem Vertrauen in Russland und Russlands Rolle in der internationalen Gemeinschaft gestützt waren“, sagte OMV-Aufsichtsratschef Mark Garrett bei der Hauptversammlung am Freitag. „Man muss es eigentlich so klar aussprechen: Diese Investitionen waren ex-post betrachtet ein Fehler.“