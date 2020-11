Energiebranche Enel will Milliarden in Erneuerbare Energien investieren

Italiens größter Versorger Enel will in den kommenden Jahren kräftig wachsen und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag während eines Kapitalmarkttages in Rom an, in den kommenden Jahren 190 Milliarden Euro für die Reduktion des CO2-Ausstoßes sowie für die Elektrifizierung aufwenden zu wollen.