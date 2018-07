Energiebranche: Uniper schließt langfristige Lieferverträge mit den USA ab

DüsseldorfDie USA werden nach Einschätzung des Energiekonzerns Uniper künftig auch für die Gasversorgung in Europa eine wichtige Rolle spielen. „Die USA werden in absehbarer Zeit voraussichtlich der größte Gasproduzent und -exporteur sein“, erklärte der Versorger am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.