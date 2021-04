Energiebranche Vattenfall profitiert von höheren Strompreisen und steigert Gewinn

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat zum Jahresstart einen höheren Gewinn einstreichen können. Unter dem Strich stand in den ersten drei Monaten des Jahres ein Überschuss von rund 10,4 Milliarden schwedischen Kronen (1,03 Mrd Euro) nach 6,9 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Der Nettoumsatz fiel dagegen um knapp fünf Prozent auf 45,9 Milliarden Kronen (4,54 Mrd Euro).