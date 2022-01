Energiediscounter EnBW will wegen Stromio-Kündigungen klagen

Die EnBW will als nach eigenen Angaben erster Grundversorger gegen den Strom-Discounter Stromio klagen, weil dieser kurzfristig seinen Kunden gekündigt hat. Die EnBW übernimmt als sogenanntes Grundversorgungsunternehmen die Stromlieferung an inzwischen mehr als 40.000 betroffene Haushalte, wie der Karlsruher Konzern am Montag mitteilte.