Der aktivistische Investor Enkraft Capital ist beim Energiekonzern RWE eingestiegen und fordert eine Abtrennung des umstrittenen Geschäfts rund um die Braunkohle. Encraft halte mehr als 500.000 RWE-Aktien, heißt es in einem Brief des Investors an RWE-Chef Markus Krebber, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das „strategische Festhalten an den (...) Braunkohleaktivitäten führt zu einer signifikanten Werteerosion“, heißt es darin.