Energiekonzern Elliott wird Uniper-Beteiligung wohl ausbauen

06. Februar 2019 , aktualisiert 06. Februar 2019, 09:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der US-Hedgefonds will einem Insider zufolge seine Beteiligung an Uniper erhöhen. Schon jetzt hält er 16,5 Prozent an dem Energiekonzern.