Energiekonzern: EnBW baut in Brandenburg den größten Solarpark Deutschlands

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW will in Brandenburg auf einer Fläche von 164 Hektar den größten Solarpark Deutschlands errichten. Die bei Werneuchen geplante Anlage mit einer Leistung von mehr als 180 Megawatt solle im kommenden Jahr in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.