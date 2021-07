Energiekonzern: EnBW meldet Sonderbelastungen von 1,25 Milliarden Euro

Unter dem Strich wird EnBW deshalb wohl im ersten Halbjahr tief in die roten Zahlen rutschen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch einen Konzernüberschuss von gut 184 Millionen Euro eingefahren. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr ist von den Abschreibungen nicht betroffen. Demnach rechnet EnBW unverändert mit einem bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von 2,82 bis 2,97 Milliarden Euro, das wäre ein Anstieg von zwei bis sieben Prozent zum Vorjahr. Die Halbjahresbilanz will das Unternehmen am 29. Juli veröffentlichen.