Energiekonzern: EnBW prüft Übernahme von Eon-Geschäften

„Wir arbeiten gerade kraftvoll am Ausbau unseres eigenen Netzes“, sagte Mastiaux. „Bis Ende nächsten Jahres wollen wir 1000 Hochgeschwindigkeits-Ladesäulen errichten.“ Der EnBW-Chef sagte, dass sich das Geschäft mit E-Mobilität noch nicht wirklich lohne. „Aber es ist eine Investition in die Zukunft, für uns und für das Land.“ Die Zahl der Elektroautos in Deutschland werde steigen. Darauf wolle EnBW vorbereitet sein.