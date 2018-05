Energiekonzern: EnBW treibt Umbau weg von konventioneller Energie voran

KarlsruheDer Energiekonzern EnBW will seine Gewinne mit neuen Geschäften kräftig steigern. Energie- und Dateninfrastruktur, neue Netze und Elektro-Mobilität sollen zusammen mit Wind- und Sonnenenergie künftig die Stützen des Unternehmens sein. EnBW wolle seine Position als führender Anbieter von Schnellladestationen für Elektroautos ausbauen, erklärte Vorstandschef Frank Mastiaux bei der Hauptversammlung am Dienstag in Karlsruhe.