Energiekonzern: Enel will 29 Milliarden Euro in den Ökostromausbau investieren

Der italienische Energieriese Enel will Milliarden für den Ausbau von Ökostrom und Netzen in die Hand nehmen. Die Pläne sehen vor, bis zum Jahr 2022 knapp 29 Milliarden Euro zu investieren, um 4700 Megawatt (MW) grünen Strom neu zu installieren, wie Europas größter Energiekonzern am Dienstag ankündigte.